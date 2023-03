Per Osimhen già ci fu 18 mesi fa un’offerta monstre dalla Premier

M ilioni di euro come se piovesse: centosettanta, macché centottanta, da sistemare in valigioni, nei quali ci sarebbero le tracce di una follia che si può anche ipotizzare. Ma i soldi, l’insegnano, non sono tutto, e quel che ora appare come una possibilità concreta, può pure diventare carta straccia. Victor Osimhen ha appena 24 anni , è un giovanotto che è diventato l’uomo del momento: porta con sé, in dote, decine di gol (sono 25 per ora in stagione ) e promesse scolpite nell’orizzonte, perché uno del genere chissà dove può arrivare. Con quella faccia un po’ così, quell’espressione un po’ così, quella capigliatura assai così e la naturalezza che lo trasforma in fenomeno, è inevitabile accostarlo al Psg o al Manchester United o al Newcastle, che ci ha provato veramente con cento milioni diciotto mesi fa : però pure le strade che portano al paradiso sono lastricate di buone intenzioni e Aurelio De Laurentiis, che nella sua vita si è anche saputo opporre al colore dei soldi, avrebbe intenzione di riprovarci ancora, per costruire un ciclo partendo dalle certezze. Fonte: CdS

