Ostigard: “Marcare Osi e Kvara equivale a giocare una partita”

Il difensore del Napoli, Leo Ostigard, al momento in ritiro con la nazionale norvegese, ha rilasciato un’intervista a Ntb. Ha parlato del Napoli, delle difficoltà di marcare qualcuno in allenamento, della sua voglia di giocare, ma contemporaneamente della consapevolezza della “concorrenza… Le sue dichiarazioni attraverso il Napolista:

Factory della Comunicazione

«Quando non giochi molto nel tuo club è normale che diventi un punto interrogativo nelle scelte del commissario tecnico. E’ una cosa che comprendo perfettamente. Anche se non ho avuto un grande minutaggio con il Napoli, mi sento bene. Posso assicurare che marcare ogni giorno in allenamento calciatori come Osimhen e Kvara vale quanto giocare una partita. Provo a trarre sempre qualcosa di positivo, sono in una delle migliori squadre del mondo e questo per me vuol dire tanto. Stiamo vivendo una stagione straordinaria, c’è grande entusiasmo. Sapevo di trovare grande concorrenza nel mio ruolo. Chi gioca merita soltanto grandi elogi perché sta facendo molto bene. Sul piano personale, come ogni calciatore, non giocare mi secca un po’ ma sono felice per il risultato di squadra. Il mio compito è quello di farmi trovare sempre pronto. Spero di avere delle occasioni per giocare entro la fine di questa stagione. In allenamento do tutto me stesso anche se un po’ il ritmo gara mi manca».