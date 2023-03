Nazionali – Doppia sfida incrociata tra gli azzurri del Napoli

Corea del Sud-Uruguay sarà il bis del Mondiale

La Georgia chiede spazio in Europa alla Norvegia

Sono ben 16 i giocatori del Napoli impegnati con le nazionali in giro per il mondo. Oggi a Castel Volturno riprenderanno gli allenamenti ma Luciano Spalletti potrà lavorare con pochissimi giocatori e le attenzioni dello staff daranno concentrate sul completo recupero di Giacomo Raspadori che potrà risultare importante nella primavera del Napoli. Piuttosto c’è una curiosità dei nazionali in giro. Il 28 marzo sarà il giorno dei… derby a distanza. Infatti a Seul quel giorno si incontreranno in amichevole Corea del Sud e Uruguay, già avversarie nel girone del Mondiale in Qatar, dove pareggiarono 00 e alla fine risultarono eliminate da Portogallo e Ghana. Allora come stavolta si ritroveranno da avversari Kim Min Jae e Mathias Olivera che fino a domenica scorsa hanno esultato insieme a Torino per la trentesima vittoria stagionale del Napoli. In difesa corrono uno a fianco all’altro, con le nazionali giocheranno in settori opposti. Invece per Leo Ostigard, sempre il 28 marzo, ci sarà da bloccare un attaccante con cui si allena quotidianamente: Kvaratskhelia. Si gioca in Georgia per la qualificazione all’Europeo 2024 e i padroni di casa vogliono partire col piede giusto nel girone e approfittare dell’assenza di Haaland fra i norvegesi. A Ostigard toccherà istruire i compagni di reparto per cercare di fermare l’imprevedibile Khvicha idolo di un popolo, oltre che di Napoli. Fonte: Gazzetta