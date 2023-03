Nations League – L’Italia di sicuro ai paly off. Le date: dal sorteggio alla finale

Ne sopravviveranno 23 su 53, il 43%, quasi una su due. Un po’ di brividi li sentiamo addosso, perché il nostro gruppo è il più complicato, ma siamo sicuri dei playoff. Le 53 nazionali europee — la Germania ospitante è qualificata, Putin sembra Chaplin col mappamondo — sono divise in 10 gruppi. Si qualificano alla fase finale la prima e la seconda di ogni gruppo. Totale: 20. Con la Germania, fa 21. Ne mancano 3, e qui viene il bello. Cioè i playoff.

Via Nations Il sistema “Nations” può sembrare astruso, ma regala chance alle deboli ed esami di riparazione alle big. Andiamo per ordine. La Nations è organizzata in quattro Serie: A, B, C e D. Noi siamo in prima divisione e abbiamo spedito gli inglesi in seconda. Ebbene: finiti i gruppi, per assegnare i 3 posti rimanenti si fa riferimento all’ultima Nations. Non importa che uno arrivi terzo o quarto nel gruppo, quello che conta per andare ai playoff è la posizione in Nations.

Italia sicura A ogni playoff – uno per Serie – partecipano le quattro migliori: due semifinali, una finale, la vincente va in Germania. L’Italia è in “final four” di Nations. Se non dovesse farcela ancora una volta, maledizione, sarebbe sicura dei playoff come Olanda, Spagna e Croazia, le altre finaliste. In Serie B ci sono Israele, Bosnia, Serbia, Scozia. In Serie C Georgia, Grecia, Turchia, Kazakistan. Se queste sono già qualificate, subentrano le inseguitrici nelle classifica globale di Nations. In Serie A le prime in attesa sono Danimarca e Portogallo.

Sorteggio a dicembre Oggi il via, la fine il 21 novembre. Il sorteggio della fase finale ad Amburgo a dicembre. A parte la Germania, le altre 5 teste di serie saranno le 5 migliori vincenti dei gruppi. I playoff sono previsti dal 21 al 26 marzo (al sorteggio avremo 3 “X”). Fase finale a 24, in Germania, dal 14 giugno al 14 luglio (finale a Berlino).

