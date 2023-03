Italia, Mancini si “accontenta” del secondo tempo, ma cerca soluzioni

Non è cominciata di certo nel migliore dei modi la marcia di avvicinamento dell’ Italia alle qualificazioni ad Euro 2024. Gli azzurri sono stati sconfitti al Maradona di Napoli, dall’ Inghilterra per 2-1. Il ct Roberto Mancini ha commentato la gara a Sky Sport: “Solitamente abbiamo sempre iniziato in salita e finito in discesa, mentre oggi è successo il contrario. Abbiamo concesso due gol su due calci d’angolo in cui dovevamo fare più attenzione, ma nella ripresa ho visto una grande squadra che non ha concesso nulla e ha creato più di una situazione per segnare. Preoccupato? Non possiamo dire sempre le stesse cose, dobbiamo trovare delle soluzioni. Retegui è da tre giorni che è con noi, deve conoscere l’ambiente e i compagni, non era facile per lui oggi. È un ragazzo giovane, di qualità che però deve conoscere ancora il calcio europeo. La nostra speranza è di qualificarci un po’ prima per poi far giocare qualche ragazzo nuovo in fondo alle qualificazioni, ma ora dobbiamo pensare alla sfida contro Malta”.

