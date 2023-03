Fino ad oggi De Laurentiis ha incassato una fortuna in Champions, ne parla Vettosi (Economista)

Fabrizio Vettosi, economista, è intervenuto a Radio Marte nel corso di “Forza Napoli Sempre” condotto da Gianluca Gifuni.

“Il Napoli, secondo i miei calcoli, ha già incassato dalla Champions circa 90 milioni di euro. L’accesso ai quarti di finale vale 10.6 milioni di euro, ha disputato due partite in più e questo va a pesare nel market pool. Ad oggi il Napoli ha incassato – eccetto il market pool- 73 milioni di euro circa dalla Champions League, esclusi gli incassi delle partite. Per questi ultimi siamo vicini ai 17 milioni di euro. Dunque in totale, come dicevo, circa 90 milioni di euro. Dal market pool, paradossalmente, il Napoli avrà una cifra minore del previsto perchè ai quarti sono arrivate altre due italiane, e il market pool va diviso per nazioni. Se il Napoli va in Semifinale, senza considerare gli incassi dei match, arriva a 100 milioni: in pratica, pagherebbe così tutta l’area tecnica. Nel complesso, con la Semifinale saremmo intorno ai 150 milioni. Club come il Napoli ed il Benfica sanno gestirsi e dimostrano come il fattore chiave per vincere sia la capacità organizzativa, ovvero mantenere un business equilibrato rispetto al modello della propria nazione. Il modello del Napoli è il più equilibrato d’Italia, per intenderci, come quello del Benfica è il più equilibrato in Portogallo. Tra le aziende caratterizzate da uno squilibrio strutturale inseriamo, invece, società come l’Inter. Il Benfica fu uno dei primi club a quotarsi, ma è gestito molto bene. Il Napoli è organizzato e proporzionato, dal punto di vista manageriale, al sistema Italia. E’ chiaro che ci sono altri club europei con un fatturato maggiore, Bayern Monaco per esempio, hanno però una organizzazione importante per sostenere i costi”.