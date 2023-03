Buriani: “Il Napoli va come un FrecciaRossa, la forza è nelle alternative”

Ruben Buriani, ex centrocampista del Napoli, è intervenuto a Marte Sport Live, condotto da Emanuela Castelli e Francesco Marciano, su Radio Marte: “Il Napoli è un cocktail perfetto, difesa, centrocampo e attacco, senza parlare dei singoli, è stato bravo Spalletti assieme al suo staff. Gli azzurri sono un’ottima squadra che sta facendo cose egregie, inutile parlare solo di Lobotka. La forza del Napoli è nelle alternative, va come un FrecciaRossa, affrontarlo è un grosso problema per chiunque, non solo in Italia, ma anche in Europa. Differenze tra Sarri e Spalletti? Ci sono giocatori diversi, questo Napoli in questo momento sta dimostrando la forza naturale di una squadra in tutte le zone del campo, dà sempre l’impressione di vincere la partita in ogni istante. Napoli-Milan in Champions? I rossoneri in questo momento non hanno dimostrato di essere quelli dello scorso anno, mi sento di dire ad oggi che il Napoli è strafavorito per il passaggio del turno”.

Factory della Comunicazione