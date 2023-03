Southgate sceglie il Napoli: “In lizza per la vittoria finale anche in Europa”

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Italia-Inghilterra il CT inglese Southgate ha parlato del Napoli e della città partenopea: “Sono molto contento di giocare in una città come questa che ama il calcio e che ha una storia calcistica molto ricca. E’ la mia prima volta qui e l’atmosfera è splendida, non vediamo l’ora di scendere in campo. Il Napoli sta volando, è una squadra fantastica. Vinceranno il campionato e hanno un buon sorteggio in Champions League, sono certo che sarà in lizza anche in Europa per la vittoria finale. Mi ricordo i tempi di Maradona e Careca, ma all’epoca non avevamo la possibilità di vedere tanto la Serie A come oggi, quindi aspettavamo di vedere in tv la Coppa dei Campioni. C’era il Milan di Baresi, però anche il Napoli di Maradona. Se lo ricordo contro l’Inghilterra? Probabilmente è meglio non parlarne in questa sede… Maradona è stato una leggenda del calcio, so bene quanto è stato importante per questa città“.

Factory della Comunicazione

Fonte: Corriere dello Sport