Salandin parla dell’Italia: “Stato di salute non paragonabile al Napoli”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Stefano Salandin, giornalista di Tuttosport: “L’Italia non ha uno stato di saluto paragonabile a quello del Napoli… Ci sono tante assenze e ancora una volta Mancini è costretto a scommettere su convocazioni inedite. Retegui sarà praticamente titolare, uno che non è mai stato da queste parti se non in vacanza. Il calore della città di Napoli è tradizionalmente una città che porta bene alla Nazionale. Ci saranno quasi 40mila biglietti, peccato che i tifosi non facciano gol… Di Lorenzo sarà certamente titolare, mentre Politano è la prima alternativa a Berardi sulla destra. Il modulo di partenza dovrebbe essere il 4-3-3, con Berardi e Pellegrini sulle fasce. Nessuna chance per Meret, invece, che sarà in panchina. Poi il Mancio è uno che riserva sempre mille sorprese fino al giorno della rifinitura. Gli Osimhen e i Kvara italiani? Quelli mancano tutti. Noi potremmo avere Chiesa come Kvara, ma sta avendo una serie di infortuni che lo stanno rallentando. Uno come Osimhen, invece, manca a tutti e in Italia il centravanti rappresenta un grande buco. L’assenza di Raspadori? Sarà pesante. Giacomo, insieme a Chiesa, è uno dei pochi ad avere caratteristiche che gli altri della Nazionale non hanno“.

