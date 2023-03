Opta 100% Napoli. Ecco le due possibili date, una da faccia a faccia

Secondo Opta, Spalletti ha il 100% di possibilità di vincerlo. Insomma, bisogna solo capire quando. Calendario alla mano, molti sono pronti a scommettere in un meraviglioso amarcord: il 29 aprile 2023, esattamente 33 anni dopo quel Napoli-Fiorentina del 29 aprile 1990, il destino (o la mano de D10S, fate voi…) mette su un vassoio d’argento il derby campano con la Salernitana proprio al “Maradona”. A Osimhen e compagni servono 5 vittorie (o 15 punti) per trasformare il sogno in realtà e la quinta potrebbe proprio cadere in quel sabato pomeriggio di fine aprile, alle ore 15, giusto per sfruttare fino all’ultimo raggio di sole di una giornata che si preannuncia caldissima per poi scatenare la felicità nelle strade fino a notte fonda. Va però calcolata la variabile Juventus, che di punti in classifica ne ha ufficialmente 41 (30 in meno del Napoli), con la speranza però di veder annullata la stangata del -15 il prossimo 19 aprile al Collegio di Garanzia, quattro giorni prima dello scontro tra azzurri e bianconeri allo Stadium (domenica 23/04 ore 20.45). Mettiamola così: vincendo le due partite (quella sul campo e quella in aula), in appena 96 ore, lo svantaggio potrebbe ridursi in modo considerevole. Facendo la corsa sulla Juve a punteggio pieno (calcoliamo ad esempio 59 punti, cioè 41+ i 3 eventuali dello scontro diretto e i 15 della penalizzazione), gli azzurri dovrebbero aspettare solo qualche settimana e togliere lo spumante dal frigo a quattro giornate dalla fine, cioè in un’altra gara dal sapore dolcissimo: Napoli-Fiorentina, la stessa in cui Diego festeggiò il primo tricolore nel 1987, calendarizzata al momento in data 7 maggio. Di sicuro la quota scudetto è fissata a 85 punti, il massimo che potrebbe raggiungere la Lazio facendo un clamoroso filotto di 11 vittorie. Al Napoli basterebbero due successi e nove pareggi per arrivare a 86. Fonte: CdS

