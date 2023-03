Come Kvara e Osimhen, anche il Napoli Femminile ha la “supercoppia”

Dalle pagine de Il Mattino

Se le coppie gol a Napoli sono due. Strano ma vero. Perché non ci sono solo Khvicha Kvaratskhelia e Victor Osimhen (33 gol in due), ma anche Adriana Gomes e Elisa Del Estal (30 gol in due). Le due ragazze sono quelle che formano il tandem offensivo del Napoli Femminile in serie B. Sono affiatatissime e soprattutto si rivedono molto nella coppia-gol del Napoli di Spalletti. «Sì, ma noi siamo più belle», dicono subito le due ragazze per fare chiarezza almeno sugli aspetti estetici del confronto. «È vero, ci sentiamo come loro», aggiungono. E d’altra parte i numeri della coppia del Napoli Femminile non lasciano spazio ai dubbi.

COME KVARA

Adriana Gomes è una ragazza portoghese di 29 anni che indossa la maglia numero 7 del Napoli Femminile e ha già segnato 18 reti in campionato. «Mi piace molto fare gol e sapere che in città ci siano due attaccanti come Kvara e Osimhen è uno stimolo in più». Adriana segna tanto, ma come tipo si sente più simile a Kvara. «Sono più brava con i piedi, mi sento una giocatrice fantasiosa, come il georgiano del Napoli: si vede che ha una marcia in più». È nata con la passione per il calcio ma ci tiene a chiarire che non ha idoli. «Mi piace Cristiano Ronaldo, anche perché è portoghese come me». Una cosa però non le piace troppo, ma non lo ammette. «Preferisce che a correre siano le sue compagne», dice Elisa Del Estal, l’attaccante spagnola del Napoli Femminile che ha messo a segno già 12 reti in campionato. Tra lei e la compagna il feeling è nato in pochissimo tempo. «In 3 mesi ci siamo trovate alla grande». Proprio come Osimhen e Kvara che da luglio a oggi si sono presi il Napoli, la serie A e ora sognano in grande in Champions. «Sono stata spesso a vedere il Napoli al Maradona e quando gli azzurri fanno gol tutti si abbracciano sugli spalti, anche se non ci si conosce», spiega Adriana Gomes.

COME VICTOR

Elisa Del Estal è una a cui piace fare gol, soprattutto di testa, proprio come Osimhen, e ha anche le stesse movenze dell’attaccante nigeriano del Napoli. «Vengo dall’atletica e quindi mi si riconosce anche dalla falcata». Si compensa con Adriana e corre anche al posto suo. In un tridente immaginario, però, si vedono con Kvara. «Osimhen lo facciamo partire dalla panchina», ammettono in coro. E sempre insieme sognano la grande sfida con la coppia di attaccanti del Napoli, ma non su un campo di calcio. «Ovviamente ci piacerebbe molto conoscerli e poi magari ci facciamo una partita a calciotennis», e poi senza paura ammettono: «li battiamo sicuro». Caratterialmente anche Adriana ed Elisa si compensano come Kvara e Osimhen. «Adri è si sbraccia e vuole sempre il pallone come Victor», ammette la Del Estal, «mentre io sono più tranquilla e riflessiva come Kvara».