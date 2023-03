Se dovessero restituire i 15 punti alla Juve, bisognerebbe ricalcolare la data della vittoria del Napoli

Il Napoli si trova a 19 punti di distanza dalla seconda in classifica, Lazio. Gli azzurri di Spalletti potrebbero festeggiare la vittoria dello scudetto con sei giornate di anticipo, ma se i punti di penalizzazione inflitti alla Juve dovessero ritornare al mittente, bisognerà ricalcolare i tempi, come scrive oggi Il Mattino. La Juve è settima in classifica con 41 punti (a -30 dal Napoli) ma è in attesa della decisione del Collegio di garanzia del Coni sul ricorso presentato per l’annullamento dei 15 punti di penalizzazione inflitti dalla Corte federale d’appello per il caso plusvalenze. Nell’ipotesi in cui venissero restituiti per intero i 15 punti, lo svantaggio della Juventus in classifica si dimezzerebbe rispetto al Napoli e in questo caso si dovrebbe ricalcolare la data della possibile vittoria dello scudetto (tenendo presente anche lo scontro diretto contro i bianconeri in programma tra quattro partite) che potrebbe in questo caso slittare a maggio.

