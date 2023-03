Napoli, a caccia del record: servono 32 punti per entrare nella storia

A caccia del record! Il Napoli sta facendo cose straordinarie in questa stagione e dire che in estate aveva perduto pezzi pregiati importanti come capitan Insigne, Mertens, Ospina, Coulibaly! Quattro veri e propri senatori, ossatura portante di una squadra che faceva bene, ma di certo non benissimo come gli straordinari interpreti attuali. Vogliamo parlare di Kim, eccellente baluardo difensivo scovato in Turchia?

Oppure dell’immenso Kvaratskhelia, funambolico esterno col vizio del gol e dell’assist prelevato dal Rubin Kazan per poco più di 11 milioni di euro? Oppure magari di Meret, quasi lasciato andare in estate e ora efficacissimo numero uno? Il merito di Luciano Spalletti, seguente a quello della società, è quello di aver costruito una squadra che sembra quasi magica, che fa le cose in maniera straordinaria, facendole

sembrare semplici, pur non essendole.

Del resto, chi può vantare una media di 2.63 punti a partita nella nostra serie A? Soltanto la Juventus di Antonio Conte, stagione 2013-2014, capace di chiudere il campionato conquistando 102 punti con una media gara di 2.68! Ed è proprio questo record, ormai quasi decennale, che i partenopei ora stanno inseguendo. Lo scudetto può già essere considerato sulle maglie azzurre, ma per entrare nella storia occorre che Osimhen e soci tocchino quota 103 e devono fare ancora più di adesso, perché con i numeri attuali arriverebbe a 100 punti.

I partenopei sono attesi alla ripresa del campionato da una gara casalinga che presenta comunque le sue difficoltà. Non per il Napoli però, perché le quote sulla serie a indicano il successo azzurro sul Milan a 1.76 contro il 4.58 di una eventuale vittoria rossonera, mentre il segno X è bancato a 3.65. Peraltro, la sfida con la squadra di Stefano Pioli rappresenta un appetitoso antipasto del derby tutto italiano di Champions League fuoriuscito dall’urna per i Quarti di finale, in programma a San Siro il 12 aprile ed al Maradona il 18.

Tornando al possibile record, Kim e soci devono necessariamente incrementare il proprio ritmo e per farlo è imprescindibile che da qui alla fine conquistino ben 32 punti nelle mancanti 11 gare: di fatto devono vincerle tutte. Una mission impossible?

Factory della Comunicazione