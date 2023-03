Il Messaggero – Giuntoli raggiungerebbe volentieri Sarri

Il rapporto non è mai stato idilliaco. Maurizio Sarri e Tare non sono mai stati in sintonia, ma adesso, stando a quanto si legge su Il Messaggero, si tratterebbe di vero e proprio gelo.

Factory della Comunicazione

“C’è ancora parecchia strada da fare per assicurarci il quarto posto, sulla carta ci sono squadre più attrezzate di noi e il nostro calendario è più tosto, ha spiegato Sarri. L’unico a considerare l’organico adatto per tre competizioni è Tare, con cui ad Alkmaar è sceso il gelo.”

Sembra quasi che il tecnico di Figline voglia conquistare il piazzamento Champions per poi “costringere” Lotito a scegliere tra lui ed il ds. Il quotidiano fa riferimento a Giuntoli come suo successore. “Maurizio, un uomo di campo che ha bisogno di avere gente fidata e in grado di seguirlo sulle sue idee di calcio. Tare sinora non ci è mai riuscito, Giuntoli lo raggiungerebbe volentieri il prossimo anno, Fabiani è già a Formello. Con la Champions, Sarri vuole mettere Lotito con le spalle al muro: o lui o Igli, altrimenti non decollerà mai il suo progetto. E bisognerà aspettare sempre i derby o altri scontri diretti (18 punti su 27 conquistati) per ritrovare il godimento”.