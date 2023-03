Fortini: “Questa stagione l’aspettavamo da tempo. Il Napoli ci sta facendo sognare, sulla Champions…”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio di Umberto Chiariello, è intervenuto Lucia Fortini, assessore alla regione all’istruzione Regione Campania:

“Questa stagione l’aspettavamo da tempo. Il Napoli ci sta facendo sognare, non ci aspettavamo un esito così grandioso, c’è grande gioia. Chi come me, da bambina, ha vissuto i primi scudetti, sa che vedere la città colorata d’azzurro è una grande gioia. Il presidente del Napoli con Giuntoli ha fatto uno splendido lavoro, hanno dimostrato che anche con meno risorse si possono fare cose importanti. Scaramanzia? Sono molto scaramantica. Fino a poco tempo fa avevo paura a nominare la fatidica parola, ma abbiamo così tanti punti rispetto alle altre squadre, è solo questione di tempo. Si fanno calcoli su quando festeggiare, ma ormai è fatta. C’è un altro obiettivo che si può acciuffare che è la Champions, vediamo.

Abbiamo giocatori che sono incredibili, non sembrano umani. Il fatto che i calciatori del Napoli siano bravi ragazzi, credo sia particolarmente utile e bello. I nostri gladiatori, in campo, non fanno tutte sceneggiate: giocano a testa bassa, sono ragazzi per bene, penso a Kim che sembra di un altro pianeta, al primo errore si scusa, c’è un lavoro di squadra che mi piace tantissimo. Pugno duro allo stadio? Deve essere un luogo di gioia. La tifoseria napoletana è educatissima, può capitare ci sia la singola persona che commette degli errori, ma non può esistere non far gioire i tifosi come desiderato. Non è giusto che noi non possiamo portare bandiere e altre tifoserie hanno portato di tutto. Non sono per niente d’accordo”.