Filardi (ex Napoli) esalta il lavoro del mister: “Spalletti è stato bravo a trasmettere una mentalità europea”

Massimo Filardi, ex calciatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Marte, alla trasmissione Marte Sport Live.

“Il Napoli non è stato strabiliante soltanto contro il Torino. Resto sempre più impressionato, io ho giocato ma non ho mai visto calciatori con un rendimento così importante nella durata. A me capitava avere 4-5 partite con un calo di forma, l’attuale Napoli è incredibile. Il Napoli corre e lo fa bene. Spalletti è stato bravo a trasmettere una mentalità europea: questa squadra non si accontenta mai e continua a giocare. Questo è un calcio più difficile rispetto al mio, una volta sull’1-0 si poteva congelare la partita passando la palla indietro al portiere, ora è impossibile. La Juventus, invece, specula, è il loro modo di giocare: fa il gol e lo difende. Alla lunga questo atteggiamento non rende soprattutto a livello europeo. Il Milan non ha questa grande esperienza europea, il blasone fino ad un certo punto, il confronto con il Napoli dipenderà dai calciatori che vanno in campo. Il sorteggio per gli azzurri non è stato negativo, non possiamo nasconderlo. Il Napoli non sottovaluterà questo Milan”.