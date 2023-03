Testoni: “Il distacco dalle inseguitrici non deve togliere meriti al Napoli”

A Radio Crc, nel corso della trasmissione Si Gonfia la Rete, è intervenuto Edoardo Testoni, giornalista: “Quello che mi continua ad impressionare di questo Napoli è quella voglia di non fermarsi mai. Il Torino ieri ci ha messo del suo, ma gli azzurri hanno risposto con Meret e con quel modo di difendere di tutta la squadra per poi continuare a spingere. Il Torino non aveva mai preso più di 2 gol in casa, è una partita scomoda, il Napoli l’ha resa un trionfo. E’ vero che le altre non stanno facendo benissimo e che se andiamo indietro nel tempo la seconda non ha mai avuto così pochi punti come la Lazio, ma non toglierei meriti al Napoli perché un distacco così non si era mai visto, sta facendo qualcosa di eccezionale. Il Napoli è candidata ad arrivare in finale di Champions: se si giocasse domani la gara col Milan direi che il Napoli è super favorito, ma da qui a 20 giorni bisognerà vedere come staranno le squadre. Spalletti ha trasformato il carattere dei giocatori che avevano dentro questo fuoriclasse, ma serviva chi lo tirasse fuori e la cosa sorprendente è che viene fuori ogni 3 giorni, per tutti i 90 minuti. Le qualità dei giocatori sono sotto gli occhi di tutti, ma la guida fa la differenza. E’ sempre bello vedere il Napoli, dal vivo si notano tantissime cose in più rispetto alla televisione, non solo come atteggiamento di squadra perché vedi tutto il campo, ma anche dei singoli giocatori. Ieri ad esempio Kim ha impressionato, ha una fisicità pazzesca“.

