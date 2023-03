Simeone carica l’ambiente: “Ci vediamo presto per continuare per la nostra strada!!”

Giovanni Simeone, attaccante del Napoli, nonostante non sempre in campo, per l'”ingombrante” presenza di Osimhen, è il primo, sempre, a festeggiare ogni singolo gol azzurro. Per lui il gruppo è la cosa più importante, e ad ogni vittoria è il primo ad esultare. Esattamente come ha fatto ieri, appena dopo la gara in cui il Napoli ha battuto il Torino per 0-4, portandosi a più 19 punti dalla seconda in classifica. Bella vittoria per andare alla sosta con un altro passo avanti. Ci vediamo presto per continuare per la nostra strada!!

Factory della Comunicazione