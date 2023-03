Dallera commenta le parole di Spalletti sul Milan: “Una balla dialettica”

A Radio Crc, nel corso della trasmissione Si Gonfia la Rete, è intervenuto Daniele Dallera, giornalista: “Faccio fatica a pensare ad una mutazione improvvisa delle milanesi in Champions. Credo siano preoccupati Pioli e Inzaghi. Il Milan incontrerà in Champions la squadra più forte in Europa insieme al Bayern Monaco e un avversario così nobile e forte credo debba impensierire e preoccupare il Milan. L’Inter ha un avversario che è un po’ più agevole del Napoli. Milan e Inter in campionato sono colpevoli perché hanno avuto un rendimento scarso e in Champions finora hanno retto, il grosso traguardo dei quarti è arrivato però non ho tanta fiducia in queste due squadre. Mi affascinano le parole di Spalletti, ma è una colossale balla dialettica quella del Milan favorito. E’ chiaro che la squadra rossonera ha possibilità di vincere e se la giocherà fino in fondo, ma alla vigilia va riconosciuta la superiorità netta del Napoli. Il cammino in Champions del Napoli non è certo in discesa, ma solido sì e può arrivare fino in fondo. Dire che il Napoli è superiore al Milan non vuol dire che vincerà, ma sul piano tecnico non c’è partita, poi è chiaro che va giocata e vinta. Il giorno dello scudetto? Il 23 aprile, contro la Juventus comporterebbe una festa particolare, in quel campo, contro l’avversario più prestigioso. L’anti Napoli non c’è stato quest’anno, la Juve che ha avuto i suoi tormenti rispetto a Milan, Inter, Roma e Lazio è quella che si è dimostrata la più competitiva. Che sarà la 31esima o la 32esima giornata, lo scudetto a Napoli arriverà, anche perché quel pensiero maligno delle 6 sconfitte non esiste, è fantascienza“.

Factory della Comunicazione