Torino/Napoli – Ecco le formazioni del CdS: i granata perdono pezzi

Intanto il Toro perde pezzi là davanti: Karamoh non è riuscito a recuperare in tempo, Miranchuk si è fermato per un nuovo problema muscolare, allora Juric rilancerà Vlasic dal 1′. «Karamoh pensavo di averlo ma non ce l’ho, non riesce a recuperare da questa botta al polpaccio e un po’ mi dà fastidio. E senza Miranchuk abbiamo una soluzione in meno dalla panchina, giocherà Vlasic al posto suo». Di conseguenza ancora fiducia a Radonjic per completare il tridente con Sanabria: «Col Lecce ha fatto una partita perfetta, anche nella fase difensiva. È il giocatore del Torino che ha corso di più, quindi vuol dire che se vuole ha doti fisiche pazzesche. Speriamo continui così». Per il resto i soliti ballottaggi: Djidji non è al meglio così va verso la conferma Gravillon in difesa, mentre in mediana uno tra Ricci, Ilic e Linetty partirà dalla panchina. Fonte e grafico Cds