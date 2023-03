Ivan Juric: “Spalletti e Giuntoli sono due fuoriclasse, uno ha migliorato l’altro”

Ode al Napoli. Ma il Toro crede al colpaccio. Scivola via così la vigilia della sfida dell’Olimpico-Grande Torino di questo pomeriggio, con Ivan Juric che non lesina complimenti per la capolista:

«Una squadra perfetta. Non ho mai visto una squadra così eppure non hanno la rosa migliore, ci sono un paio di fuoriclasse e poi tanti ottimi giocatori. Quello che impressiona è la comprensione del gioco, poche volte si sono viste squadre così anche in Europa».

E ancora: «Spalletti e Giuntoli sono due fuoriclasse, uno ha migliorato l’altro. Hanno messo dentro giocatori moderni come Anguissa e Kim, giocatori che ti permettono di giocare sempre come vuoi tu. Poi Spalletti ha qualcosa in più rispetto ad altri. Non c’è improvvisazione, non è uno di quelli che vuole vanga data la palla ai giocatori forti perché ci pensano loro. In ogni azione vedi le sue indicazioni».

Per fermare uno come Kvicha Kvaratshkelia c’è forse una sola cosa da fare: «Che dire, ti fai il segno della croce e speri che possa avere una giornata poco felice. Non lo fermi, se raddoppi su di lui poi lasci spazio ad altri».

OBIETTIVO COLPACCIO. Toro senza niente da perdere dunque? Non proprio secondo Juric: «Se hai tanto da guadagnare forse hai tanto da perdere, perchè pensi di poter avere una gioia enorme e magari poi non ce l’hai. Dobbiamo giocare con il cuore e liberi, ma non è che non abbiamo niente da perdere. Dobbiamo avere la voglia di portare il risultato a casa».

Fonte: CdS