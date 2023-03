Torino/Napoli settore ospiti sold out, i tifosi azzurri “invadono” altre zone

Ma non c’è pace: perché il Viminale ha già lanciato un nuovo allarme, proprio in vista del ritorno in trasferta dei tifosi del Napoli a Torino. Dopo due mesi di divieto in seguito agli scontri sull’Autostrada del Sole l’8 gennaio: si calcola che si metteranno in viaggio domenica circa 5mila persone (il settore ospiti è sold out ma in molti hanno tagliandi per altri settori). Nel 2019 ci sono stati degli scontri in Curva Primavera che tra due giorni sarà accessibile solo ai tifosi con la tessera Cuore Granata. L’Osservatorio è preoccupato per le reazioni delle tifoserie veronesi e romaniste, anche se i supporter giallorossi non dovrebbero comunque incrociare i partenopei in quanto giocheranno il derby con la Lazio. Fonte: Il Mattino

