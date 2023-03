Sognare…”Qui si sogna da inizio anno, mica dal sorteggio!”

E’ lì, magari aspetta pure, Istanbul. Ma potrebbe essere una trappola, perchè in Turchia ci devi arrivare. Però, puoi sognare, certo che puoi sognare, quello non te lo vieta nessuno. «Giochiamo contro una squadra che ha scritto la storia della Champions League, ma perché non crederci?» le parole dell’ attore Marco D’Amore. «E poi se non si sogna nello sport, dove si deve sognare? Poi starà alla squadra di Spalletti che si giocherà le proprie chance in campo come ha sempre fatto». Un sorteggio benevolo per lo scrittore Maurizio de Giovanni: «Perché poteva andarci anche molto peggio. Le altre, sulla carta, sono tutte ancora più forti del Milan. Sognare la finale? Qui si sogna da inizio anno, mica dal sorteggio» dice con il sorriso. «La sfida incrociata con un’italiana mi preoccupa: ci conoscono meglio e soprattutto hanno qualche stimolo in più che le altre non avrebbero avuto, derivante dalla distanza in campionato. Ma prendiamo quanto di buono c’è. Magari in altre occasioni avremmo pescato il Manchester City con il ritorno in Inghilterra, invece stavolta potremmo anche giocare il fattore Maradona».

Tratto da Il Mattino