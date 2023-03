POULE SCUDETTO – “Manita” dell’A.s. Roma contro la Fiorentina

La Poule Scudetto della Serie A TIM si è aperta oggi con il match del Torrini tra la Fiorentina e la capolista Roma. Proprio la squadra di Spugna, reduce dal successo contro il Milan in Coppa Italia che è valso la qualificazione alla finale della competizione, ha vinto ancora collezionando il sesto successo consecutivo contro la Fiorentina, che invece veniva dalle due sconfitte di fila contro Juventus e Inter.

La gara si è chiusa con un rotondo 5-1 per le giallorosse, frutto della doppietta di Giacinti e delle reti di Giugliano, Wenninger e Glionna. Fin dall’inizio della gara la Roma ha tenuto in mano il pallino del gioco, cercando a più riprese le verticalizzazioni utili a creare scompiglio nella retroguardia viola. Serturini, Giugliano e Andressa sono state le protagoniste delle prime azioni offensive ma nessuna è riuscita a concretizzare. Ma il gol del vantaggio è arrivato presto comunque, dopo 11 minuti di gioco, grazie a Giacinti. L’attaccante giallorossa ha raccolto il suggerimento verticale di Greggi e con un destro preciso ha battuto Schroffenegger. Decisivo dunque l’asse Greggi-Giacinti che si è ripetuto anche due minuti più tardi ma in questo caso la numero uno viola non si è fatta sorprendere. La Roma comunque ha continuato ad essere padrona del gioco e del campo, tanto che al 21′ è arrivata la rete del 2-0. Stavolta è stata Giugliano ad approfittare di una clamorosa leggerezza di Schroffenegger che non è riuscita a gestire bene un retropassaggio di Zamanian. Tutto fin troppo facile per la numero 10 giallorossa che così ha rubato il pallone e gonfiato la rete; per lei si è trattato del decimo gol stagionale in tutte le competizioni. La gara è sembrata a senso unico per tutto il primo tempo, con la Roma in netto vantaggio anche per quanto riguarda il possesso palla e con una Fiorentina in difficoltà. Due minuti prima della mezz’ora infatti è arrivato anche il tris giallorosso con la doppietta di Giacinti (arrivata in doppia cifra in campionato per la decima volta in carriera) che di testa ha girato in rete il cross dall’out di destra di Wenninger. La prima frazione di gioco dunque si è chiusa con la Roma avanti di tre gol e con un’ulteriore occasione per il potenziale poker di Serturini, la cui conclusione di destro si è spenta di poco al lato del palo. Appena due invece i tiri in porta della Fiorentina nei primi 45 minuti, da parte di Hammarlund e Parisi.

La ripresa si è aperta con lo stesso copione del primo tempo ed una Roma sempre in controllo. E appena due minuti dopo l’inizio della seconda frazione è arrivato il poker giallorosso. Al 47′ è stata Wenninger a scrivere il proprio nome sul tabellino delle marcatrici. L’austriaca si è fatta trovare pronta sulla respinta di Schroffenegger che aveva neutralizzato il colpo di testa di Cinotti ma su questa ulteriore conclusione in porta non ha potuto nulla. La Fiorentina ha accusato il passivo e un altro brivido per la difesa viola è arrivato al 49′ ancora con Giacinti pericolosa di testa ma senza centrare lo specchio della porta. Sotto di quattro reti, la Viola comunque ha provato a uscire dalla propria metà campo e nel momento in cui è stata più efficace è arrivato il gol del 4-1. La rete di Johannsdottir, che al 51′ ha concretizzato al massimo il calcio d’angolo battuto da Tucceri Cimini, ha provato a ridare slancio alla formazione di Panico nonostante le difficoltà nel provare a rimontare una gara già ampiamente indirizzata. Nonostante i tre gol di vantaggio infatti la Roma non ha mai rinunciato a continuare ad attaccare, tanto che al 53′ la squadra di Spugna si è costruita un’altra grande occasione con Haavi che dal limite ha liberato una conclusione che ha scheggiato la traversa. Anche in questa seconda fase di campionato la Roma ha ribadito di saper segnare e di essere in grado di non prendere tanti gol, anche grazie agli interventi decisivi di Ceasar. Proprio quest’ultima si è superata al 57′ quando ha alzato il muro sola davanti a Longo, negando alla Fiorentina la possibilità di accorciare ancora. Dall’altro lato anche Schroffenegger si è poi resa protagonista di un grande intervento: dopo un’ora di gioco Greggi ha dimostrato di essere ancora incontenibile e dopo una bella azione in solitaria ha liberato la conclusione verso l’incrocio dei pali ma i guantoni del portiere viola le hanno impedito di festeggiare. Ma la Roma non ha dovuto attendere molto per il quinto gol che è arrivato al 77′: in questa occasione è andata a segno Glionna – che ha realizzato la sua ottava rete stagionale – su suggerimento di Losada. Quest’ultima si è resa ancora decisiva, anche se con un assist, dopo la rete al 101′ di sabato scorso contro il Milan che è valsa la finale di Coppa Italia. E’ partita dunque in salita questa seconda fase del campionato per la Fiorentina che ha chiuso gli ultimi minuti di gara in dieci per l’espulsione di Zamanian (doppio giallo). Tutt’altro discorso invece per la Roma che alla vigilia dell’attesa sfida di Champions League contro il Barcellona ha aperto nel modo migliore la Poule Scudetto. Le giallorosse hanno raggiunto quota 51 punti in classifica e sono momentaneamente a +11 dalla Juventus, seconda e impegnata domani in casa contro il Milan.

POULE SCUDETTO – Risultati e programma della prima giornata

Fiorentina-Roma 1-5

11′, 28′ Giacinti (R), 21′ Giugliano (R), 47′ Wenninger (R), 51′ Johannsdottir (F), 77′ Glionna (R)

Sabato 18 marzo – ore 15

Juventus-Milan (diretta su TimVision, La7 e La7.it)

Juventus Training Center – Vinovo (TO)

Riposa: Inter

POULE SCUDETTO – Seconda giornata

Sabato 25 e domenica 26 marzo

Inter-Juventus

Milan-Fiorentina

Riposa: Roma