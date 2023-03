Pioli si difende, ma “affrontare il Napoli è difficile per tutti”, parola di Marco Ferrante

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Marco Ferrante, ex attaccante di Napoli e Torino: “Pioli si difende con frasi di circostanza, ma la superiorità del Napoli sul Milan è tangibile. Dispiace un po’ che si siano beccate due italiane, ma il Napoli ha preso la più abbordabile sulla carta per rosa e valore di oggi delle 7 disponibili, ma anche la peggiore per storia, abitudine e brand europeo. Per il Milan, può essere uno svantaggio conoscersi alla perfezione con il Napoli, visto che giocano nello stesso campionato e gli azzurri hanno dimostrato una forza diversa. Il Napoli ha l’80% di passare il turno contro il Milan, e mi tengo basso. Col basso profilo si rischia davvero di arrivare lontanissimo in Champions… Kvara-Osimhen? E’ un connubio quasi perfetto, ma è riduttivo dire che il Napoli ruoti solo attorno a loro due. Quando sono chiamati in causa, tutti sanno sempre cosa fare e questo è un grande merito. Il compito di giocare nel Napoli è sempre facilitato. Oggi giocare al Maradona è un valore aggiunto per qualsiasi calciatore. Il Napoli è difficile da affrontare per tutti: se li aggredisci, ti fanno male in campo aperto. E se ti chiudi, trovano con le giocate il momento giusto per segnare. Oggi può arrivare in fondo alla Champions. Simeone rammarico per il Torino? Sì, uno come lui farebbe comodo a chiunque. Ha la cazzimma del grande giocatore e visto che la cazzimma è nata a Napoli, per fortuna è approdato in azzurro. Lui è in un grande club e sta dimostrando di non essere solo un grande rimpiazzo, ma un grande giocatore punto e basta. Le chiacchiere stanno a zero. Simeone è l’immagine di un ragazzo intelligente, sempre solare e che veste la maglia del Napoli con una passione incredibile. Oggi chi indossa la maglia del Napoli lo fa con onore, con blasone europeo”.

