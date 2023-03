Napoli e Milan si sfideranno tre volte in sedici giorni

S edici per due fa: tutto esaurito. Napoli-Milan ovunque: in campionato e in Champions. Aprile rossonero, tre sfide in sedici giorni tra il 2 e il 18: due gala al Maradona e in mezzo, il 12, ouverture di coppa a San Siro. Luci, riflettori e sottofondo da gran sera: basterà cambiare la musica, ogni competizione ha la sua, e il resto andrà da sé. Come il popolo azzurro: travolgente ondata di passione capace di sommergere, cioè polverizzare cinquantamila biglietti in meno di ventiquattro ore per la prima sfida in Serie A. Numeri impazziti, il sold-out è dietro l’angolo e magari già raggiunto: ieri mattina sul mercato c’erano poche scorte di settori inferiori e ciò significa che l’entusiasmo non si ferma e non si fermerà anche in Champions. Ancora con il Milan: centomila seguaci del Napoli in sedici giorni allo stadio di Fuorigrotta, più un bel po’ di milanisti nel settore Ospiti. Aprile azzurro, mica rossonero. Fonte: CDS

