Incocciati (ex Napoli) fiducioso sulle finaliste di Champions: “Le squadre rimaste, tutte potenzialmente vincitrici”

L’ex calciatore del Napoli, Giuseppe Incocciati, ha parlato a Sportitalia, anche in merito ai sorteggi Champions.

Tre italiane qualificate, tutte dallo stesso lato del tabellone. Non poteva andare meglio?

“Certamente. Una inevitabilmente uscirà nei prossimi confronti, ma si prospetta la seria possibilità che una delle italiane possa andare in finale, qualora vincesse l’Inter. Questo rafforzerebbe il nostro mondo, che viene spesso bistrattato a livello europeo. Stiamo recuperando credibilità”.

Quattro allenatori italiani su 8 squadre rimaste: che ne pensa?

“Quattro allenatori che arrivano da una scuola, quella di Coverciano, che aveva una grande qualità nei docenti con cui si presentava. Appartengono ad una nidiata che è stata formata da insegnanti molto bravi: lo dico avendone beneficiato anche io. La scuola italiana funziona: riflettiamo per capire cosa c’è da rimettere in sesto. A parte che si parla di calcio italiano, ma di italiano c’è poco in queste tre squadre: se guardiamo alla Nazionale ci viene da piengere”.

Fra Milan e Napoli i favoriti sono gli Azzurri?

“Le motivazioni annullano la storia del campionato: tanti riconoscono al Napoli la superiorità acquisita in Serie A, ma in Champions è diverso. Conterà come arriveranno le due squadre all’appuntamento: non solo dal punto di vista fisico, ma anche da quello emozionale, motivazionale appunto”.

Arrivati a questo punto: lei pensa che una italiana possa sognare di alzare il trofeo?

“Le squadre sono tutte potenzialmente vincitrici della competizione, arrivati a questo punto. Come dice Spalletti, oltre all’organizzazione, alla fiducia ed a tutto il resto, serve anche un altro elemento: il culo, la fortuna. In questi match ad eliminazione diretta ci vuole. Ma come dicevo, serve una vittoria dell’Inter per poter esultare del ritorno di una italiana in finale”.