De Core (Il Mattino) sugli scontri prima di Napoli-Eintracht: “Pagina brutta per il calcio e per la Uefa”

Francesco de Core, direttore de Il Mattino, ha parlato ai microfoni di Radio Marte, alla trasmissione Marte Sport Live.

Factory della Comunicazione

“Scontri ultras Eintracht-Napoli? Pagina brutta per il calcio e per la Uefa. Era chiaro che i tifosi tedeschi senza biglietto non dovessero partire per Napoli, saldandosi poi con gli ultras dell’Atalanta e creando la devastazione cui hanno dato vita a Napoli. È stata una giornata assurda, cominciata molto male già prima della giornata del match. Troppe pastoie burocratiche ed è sembrato, alla fine, che fosse pacifico che questi tifosi dovessero venire qui. In realtà aveva ragione il prefetto a vietare l’arrivo dei tifosi tedeschi. Il club stesso dell’Eintracht se l’è presa con il club di De Laurentiis, che era totalmente estraneo alla vicenda, esasperando gli animi. La tifoseria tedesca ha precedenti noti, tra cui quello a Roma nel 2018 quando per una partita contro la Lazio erano avvenuti disordini che lasciavano presagire quanto poi è effettivamente accaduto a Napoli. Il club tedesco avrebbe dovuto occuparsi di approcciare meglio alla partita, visto che hanno perso sia all’andata che al ritorno, piuttosto che infilarsi in questioni lontane daa loro competenza. Sorteggio Champions? Ci sono due correnti di pensiero: gli ottimisti che già prenotano il biglietto per Istanbul e quelli che, razionalmente, rtengono che il Napoli abbia avuto un sorteggio positivo, prendendo anche la parte di tabellone più abbordabile. Ma ha ragione Spalletti quando dice xhe il cammino in campionato non fa testo in Europa. Il Milan in Europa ha sempre ottenuto risultati straordinari: certo non è più il Milan di Sacchi e degli olandesi ma andare a giocare a San Siro contro una squadra che nelle competizioni internazionali ha un numero di coppe imponente non è semplice. La storia conta. Il Milan porta lo scudetto sulle maglie, ha vinto tante Champions, e questo pesa. Ovvio che il Napoli può battere sia il Milan che la vincente di Inter-Benfica ma bisogna giocarle, le partite, prima di cantare vittoria ed il Milan non va sottovalutato nell’arco dei 180miniti. Le pressioni ora sono tutte sulla favorita, che è il Napoli