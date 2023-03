Allarme ultrà a Torino, si teme anche per Roma

Pericoli provenienti dagli “ultrà”. Se l’Osservatorio del Viminale deciderà per l’apertura del settore ospiti per i residenti a Milano per la gara del 2 aprile prossimo, significa che anche in Champions ci sarà il via libera. Intanto, c’è da dire che i precedenti non sono rassicuranti. Al momento, attenzioni su Torino. L a polizia è insospettita da una serie di voci che ipotizzano l’arrivo a Torino di ultrà dell’Eintracht, pronti ad affrontare quelli del Napoli. Questi ultimi ritornano in trasferta e sono sotto osservazione, non saranno tollerati altri episodi di violenza. Preoccupazione anche a Roma. Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri ha chiesto al ministro Piantedosi di vietare la trasferta ai tifosi del Feyenoord il 20 aprile. “Non possiamo correre il rischio di vedere nuove devastazioni“. Nelle prossime ore il Viminale prenderà delle decisioni. L’atmosfera è già tesa. «Distruggeremo la vostra città”, scrivono gli ultrà di Rotterdam, “se ritoccate la Barcaccia, vi sfondiamo», scrivono i romanisti.

Factory della Comunicazione

Tratto da Il Mattino