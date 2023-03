Al-Khelaifi ha “puntato” Kvara: sul piatto una cifra folle!

La scorsa estate arriva a Napoli un giocatore georgiano, semi sconosciuto, anzi, del tutto sconosciuto. Ha un nome impronunciabile e anche scriverlo non è proprio agevolissimo: Khvicha Kvaratskhelia. Da subito, sarà per tutti Kvara, anche perchè altrimenti sarebbe davvero difficile, ma sarà da subito, per tutti, un fenomeno. Il Napoli lo ha pagato la bellezza di 10 milioni di euro. Dopo circa 7 mesi, non avendo ancora concluso la prima stagione in azzurro, il semi sconosciuto georgiano dal nome tipo codice fiscale, sta facendo stropicciare gli occhi a tutti. Big club compresi. Ed iniziano le notizie di mercato, i rumors, non sappiamo se tramutati in offerte, ma, stando a quanto riferito dai francesi di 10Sport, il Psg avrebbe messo nel mirino Kvara. Lo sceicco Al-Khelaifi pare sarebbe disposto a mettere sul piatto una cifra shock: 180 milioni di euro. In pratica non una proposta indecente, di più. Naturale che a queste cifre il Napoli non potrebbe far altro che salutare e cedere il suo gioiellini fenomenale e mettere a segno una delle plusvalenze vere più incredibili della storia del calcio…

