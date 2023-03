Visone, pm DDA: “Azione tedesca premeditata, il Napoli parte lesa”

Giuseppe Visone, pm della DDA di Napoli e membro del Consiglio di Giustizia, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live condotto da Dario Sarnataro. «Sorteggio Champions? Al primo posto nella mia griglia di preferenza c’era il Chelsea, pieno di talenti ma disorganizzato. Subito dopo, il Milan che porta dietro il carico pesante del derby ma tecnicamente è la peggiore delle otto presenti nell’urna oggi. L’estrazione è stata fortunata per il Napoli, ovvio che poi le partite bisogna vincerle ma gli azzurri non si sono portati dietro la sciagura degli anni precedenti. Scontri Napoli-Eintracht? È stata azione premeditata da parte dei tedeschi: sono arrivati in aeroporti diversi da quello napoletano, sono arrivati compatti, colpendo luoghi simbolici, il che mi fa pensare che abbiano attivato la loro rete, anche grazie al supporto delle tifoserie gemellate. I divieti nulla potevano fare, perché si era deciso di venire a Napoli a fare guerriglia già prima dell’emissione dei divieti. I tedeschi hanno messo in atto un’azione di sfida, dinanzi ad una platea mondiale, visto che l’attenzione mediatica in seguito ai divieti era altissima. I tifosi dell’Eintracht non sono nuovi ad azioni di questo tipo. Le autorità italiane e tedesche hanno collaborato? Sarà oggetto di analisi la tempestività dell’operato italiano, ma gli interventi sarebbero stati più efficaci se ci fosse stato supporto da parte delle autorità tedesche, che evidentemente non c’è stato. La UEFA, dal canto suo, non può occuparsi solo dell’evento in quanto tale, ma deve occuparsi anche delle ricadute e dell’organizzazione dell’evento. Le responsabilità non possono essere scaricate solo sul Paese ospitante. L’ordine pubblico è materia complessa, guidata dal principio del contenimento del danno, dove non esistono regole scritte per gestire ogni aspetto di un comportamento imprevedibile da parte di massicci gruppi di persone. Bisogna limitare i danni, soprattutto relativamente all’incolumità delle persone. Richiesta danni? Non ci sono norme codificate che lo prevedano, non essendo stati individuati gli autori è difficile stabilire gli artefici dei danni e ovviamente a chi indirizzare eventuali richieste di pagamento. Come atto di cortesia la Germania dovrebbe venire incontro alle esigenze di una città dilaniata. Conseguenze per il Napoli? Il Napoli è stato parte lesa in un momento che avrebbe dovuto essere dedicato solo ai festeggiamenti. Non credo ci siano condizioni tali da giustificare sanzioni ulteriori per il Napoli».

