Scontri Champions, Ottaiano: “A parti invertite i tedeschi avrebbero permesso ai napoletani di scorazzare per la città?”

Antonio Ottaiano, agente Fifa, è intervenuto a Marte Sport Live, condotto da Francesco Marciano, sulle frequenze di Radio Marte, e ha parlato degli scontri avvenuti a Napoli prima della fida di Champions con l’Eintracht:

Factory della Comunicazione

“La permissività che c’è in Italia non c’è da nessuna parte, non so se a città invertite i tedeschi avrebbero permesso ai gruppi napoletani di scorrazzare in giro per la città in quel modo. Il problema è che questi signori non avevano il biglietto per entrare allo stadio, e peraltro a mio avviso è inconcepibile vietare una trasferta ad un’intera tifoseria per colpa di alcune persone, ma il fatto più grave ancora è stato permettere di tornare in albergo e reiterare gli incidenti. Va rivisto tutto, non mi spiego perché in Italia non si risolva il problema. Stavolta sono stati i tedeschi, l’altra volta gli olandesi a Roma, ma ahimè accade anche tra italiani, sembra quasi ci sia la volontà a non risolvere il problema.

A Londra ho assistito più volte all’arrivo di gruppi organizzati di tifosi del Napoli e a come la polizia inglese ha gestito la situazione. L’atmosfera era particolare, evidentemente c’è una voglia diversa di risolvere un problema. Perché questi signori hanno potuto liberamente circolare per la città, perché non si è fatto nulla per prevenire tutto quello che sapevamo sarebbe accaduto? I sorteggi di Champions? Spero che il Napoli non affronti il Real, quando giocano in Europa quei calciatori si trasformano, Certo, anche con Bayern e City sarebbe complicato, ma il Real lo temo veramente”.