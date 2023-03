Sarà di nuovo allarme a Napoli per Italia/Inghilterra, in arrivo migliaia di tifosi inglesi

Ma anche per giovedì prossimo, questure e prefettura sono costretti a una maxi-mobilitazione di forze dell’ordine in vista di Italia-Inghilterra: nel Regno Unito sono stati venduti tutti i 2480 biglietti del settore ospite del Maradona e poiché non ci sono limitazioni (possono essere acquistati biglietti in ogni settore dello stadio da parte dei cittadini di Re Charles) si aspetta un’invasione di almeno 5mila inglesi. Ovvio che, dopo la guerriglia di martedì e mercoledì, le preoccupazioni sono altissime: anche perché il blocco di tifosi (si fa per dire) napoletani che sono stati protagonisti degli scontri con polizia e tedeschi, potrebbe tornare alla carica. Si temono, dunque, altre ore di tensione. Motivo per cui sono già previste una serie di riunioni tecniche per pianificare la sicurezza. La differenza rispetto alla gara con l’Eintracht è che la maggioranza dei tifosi inglesi attesi a Napoli per assistere al match di qualificazione per Euro24, si muove in solitudine. Quindi sarà più sparpagliata rispetto ai fans dell’Eintracht che sono affluiti (quasi) tutti sul lungomare. Insomma, il ritorno a Napoli dopo 10 anni dell’Italia crea qualche pensiero proprio alla luce della città oltraggiata per ore dagli ultrà dell’Eintracht e del Napoli.

Fonte: Il Mattino