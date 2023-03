Ritiro Dimaro/Folgarida, spuntano le possibili date

Non sono ancora certi i periodi che vedranno impegnati gli azzurri in estate, ma le indicazioni del club hanno dato riferimenti precisi: con la Val di Sole si lavora ormai da diverse settimane per riportare il carrozzone azzurro a Dimaro dopo la prima settimana di luglio, intorno al 10 partirà il primo dei due ritiri per dieci giorni. Poi sarà il turno di Castel di Sangro, presumibilmente intorno al 25 luglio e per due settimane, fino a metà agosto. Quindi stop per qualche giorno e poi la ripresa che porterà al 20 agosto, data di inizio del nuovo campionato. Due le sfide amichevoli prevedibili a Dimaro, almeno tre quelle immaginate per ora in Abruzzo. Ma tutto si andrà delineando strada facendo. Non mancheranno eventi per i tifosi sia in Trentino che in Abruzzo, in quella che potrebbe essere l’estate più bella dell’era De Laurentiis.

Factory della Comunicazione

Fonte: Il Mattino