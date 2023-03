Bardelli: “Bilgietti Champions? Almeno una settimana: abbiamo ancora qualcosa del campionato”

A Radio CRC, nel corso della trasmissione Si Gonfia la Rete, è intervenuto Amedeo Bardelli, responsabile Sport di Ticketone: “I biglietti per i quarti di finale di Champions League? Ci vorranno ancora un po’ di giorni perché adesso stiamo vendendo ancora qualcosa di Napoli-Milan di campionato, poi si programmeranno le vendite per la partita di ritorno di Champions League. Per quella di Milano ci vorrà almeno una settimana circa. In sostanza ci siamo, adesso le politiche delle società dicono di mettere in vendita i biglietti al più presto. Il settore ospiti in occasione di Milan-Napoli? Esiste il solito regolamento dettato dalla UEFA, verranno messi in vendita i biglietti, tra Milan e Napoli già c’è una procedura collaudata per il campionato e non credo sia diverso. Sold out per Napoli-Milan in campionato? Già sentivo stamattina che stavano esaurendo i biglietti. Per questi ultimi biglietti di campionato il consiglio è di dare un’occhiata sul sito finché non sarà dichiarato il soldout perché ogni tanto qualcosa si libera. Chi non ha la fidelity card può andare nei punti vendita fisici perché la partita con il Milan ha delle limitazioni. Per le altre partite se non ci sono limitazioni da parte dell’osservatorio si può comprare il biglietto tranquillamente. A me piacerebbe vendere i biglietti su tutto il territorio nazionale, ma non si può fare. Il diritto di prelazione per la Champions? Se una partita ha un diritto di prelazione per gli abbonati dove c’è un determinato numero di persone che possono prendere il biglietto, è chiaro che solo alcuni potranno accedere se per esempio si tratta di un settore ospiti con pochi biglietti disponibili. I tuor operator con i pacchetti in cui danno i biglietti? Una parte dei biglietti vengono dati a loro per la tracciabilità. Se fosse per la UEFA funzionerebbe tutto a pacchetti. Le società cercano di ritagliare gran parte dei biglietti per quelli che vanno per loro conto. Chi è abbonato viene facilitato. È chiaro che su 11.000 abbonati, i biglietti li prendono 2.700 perché i posti nel settore ospiti quelli sono“.

