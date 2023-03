Niente ritorno in Francia, Salvatore Bagni svela dove potrebbe giocare Osimhen l’anno prossimo

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Salvatore Bagni, operatore di mercato, e ha parlato del futuro di Osimhen.

Ecco le sue dichiarazioni:

L’Eintracht avrebbe dovuto ribaltare la situazione, ma i meriti del Napoli sono enormi. Il Napoli continua ad avere un rendimento altissimo. E’ da 3 mesi che dico che il Napoli può vincere la Champions. Chi ha detto che una squadra che per la prima volta va ai quarti di finale poi non può anche vincere la Champions? Certo, un punto in più lo darei alla squadra di Guardiola che è forse più forte, ma passo per passo si può arrivare fino alla fine. Iniziamo col sapere l’urna cosa ci dirà. “La gara di ieri è andata come avevamo previsto.avrebbe dovuto ribaltare la situazione, ma i meriti del Napoli sono enormi. Il Napoli continua ad avere un rendimento altissimo. E’ da 3 mesi che dico che il Napoli può vincere la Champions. Chi ha detto che una squadra che per la prima volta va ai quarti di finale poi non può anche vincere laCerto, un punto in più lo darei alla squadra di Guardiola che è forse più forte, ma passo per passo si può arrivare fino alla fine. Iniziamo col sapere l’urna cosa ci dirà.

Il lavoro paga, il Napoli non ha sbagliato nulla e c’è molta sintonia nel gruppo. Tutti vanno nella stessa direzione e non vedo affatto nel Napoli una squadra che possa avere un tentennamento perchè riesce sempre a trovare la soluzione.

Lobotka fino a due anni fa non era il calciatore di oggi, per rendere al massimo un giocatore deve avere la fiducia della società, ma soprattutto dell’allenatore. Il segreto è tutto lì: adesso ha la sicurezza dei propri mezzi, la sicurezza di un campione il. Non perde nessun pallone, sa che può fare qualsiasi giocata ed è un bene averlo riconfermato perchè trovare un playmaker con quelle qualità non è facile.

Tutto il mondo sa che il Napoli ha vinto il terzo scudetto pure se non è ancora finita, ha fatto diventare facile una cosa difficilissime e spero che ci sarà una festa straordinaria. Avremo tempo per festeggiare e prepararci per tempo. Il coraggio di Giuntoli non tutti i direttori sportivi ce l’hanno perchè in molti non vogliono correre il rischio di puntare su calciatori poco blasonati. Giuntoli non ha preso solo un giocatore sconosciuto, ha fatto di più e con questa squadra vincerà il campionato e andrà avanti in Champions. De Laurentiis ha vinto con le sue idee perchè lui ha una linea da cui non si transige.

Osimhen avrà mille richieste a fine stagione, ma squadre in cui potrebbe andare di altissimo livello non sono tantissime. Non credo che Osimhen vada ancora nel campionato francese, sarebbe un passo indietro, immagino che l’Inghilterra sia la destinazione. Il Manchester United si sta riprendendo, ma sono grato a Osimhen che non si nasconde mai. Quando arrivò Osimhen, quando andava male e tutti non credevano nel suo valore già dicevo che sarebbe andato via per una cifra non inferiore ai 100 milioni”.