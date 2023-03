L’ex manager di Maradona Stefano Ceci: “Ecco quanto vale oggi Kvaratskhelia”

Stefano Ceci, ex manager di Maradona, è stato ospite in studio a Radio Marte in Marte Sport Live condotto da Dario Sarnataro.

«Lo sostengo da inizio stagione: questo Napoli vincerà lo scudetto perchè c’è la mano di Diego… Ho sempre detto che sin quando Maradona fosse stato in vita nè l’Argentina e nè il Napoli avrebbero rivinto. La Seleccion è sul tetto del mondo, presto il Napoli sarà su quello d’Italia. Uno dei segreti del Napoli di Spalletti è l’unione dello spogliatoio, la stessa che c’era nel 1987. La “10” a Kvaratskhelia? Quel numero è intoccabile, Diego diceva che era “una camiseta de hierro”, una maglietta di ferro perchè la dieci è pesante da portare. Conoscendo la sua generosità Maradona l’avrebbe concessa, ma poi il peso sarebbe stato troppo oneroso da portare per chiunque. Lo stesso Messi ha patito l’eredità di Diego. Festa per lo scudetto del Napoli? In quel giorno sicuramente la statua di Maradona farà un nuovo giro di campo e ne regalerò un’altra ad uso e consumo dei tifosi. Poi ho in serbo altre sorprese per il Napoli e per gli azzurri, ne sto già parlando con il presidente. Quanto vale Kvaratskhelia oggi? Credo oltre i 100 milioni, le offerte arriveranno per lui e per Osimhen ma credo che il Napoli riuscirà a trattenere almeno un altro anno il georgiano.