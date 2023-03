Il Prefetto sugli scontri: “Non potevamo intervenire, tantomeno sequestrarli”

Riunione d’urgenza del Comitato ordine e sicurezza in Prefettura a Napoli. Sono presenti il prefetto di Napoli, Claudio Palomba, il questore, Alessandro Giuliano e il presidente Aurelio De Laurentiis. Un estratto di quanto dichiarato dal Prefetto:

“Ringrazio le forze dell’ordine e non tornerò sulla vicenda del contenzioso. Ci tengo a precisare che dal 14 febbraio, tramite il Napoli, è stata bloccata la vendita biglietti ai tedeschi. I pacchetti turistici erano erano già stati diffusi a novembre quindi non c’è stata alcuna vendita di biglietti. I tifosi dell’Eintracht sono giunti da varie zone di Italia con dei van, sono arrivati anche a Salerno senza biglietto. Le forze dell’ordine non hanno bloccato il corteo degli ultras dell’Eintracht perchè si trattava di persone che camminavano verso la città senza alcun corpo contundente. Ci sono stati arresti tra napoletani e tedeschi. Anche ieri sera e stanotte la polizia ha fronteggiato questi ulteriori eventi. Stamattina sono partiti tutti i tifosi tedeschi, nessuno nega che ci siano stati a piazza del Gesù episodi poco lusinghieri. Tra le due tifoserie non ci sono stati contatti. Non dico che non ci sono stati problemi, ma non era pensabile che tenessimo chiusi in un albergo tutti. Certo non potevamo sequestrarli. L’ordine pubblico è difficile da gestire, si basa su scelte fatte al momento, di cui poi rispondi. Se confinavamo questi 350 da qualche altra parte, a prescindere dal fatto che avevano prenotato l’albergo come normali cittadini, immaginate cosa sarebbe successo? Sono stati circoscritti. Ribadisco che hanno comprato un pacchetto da cittadini tedeschi. Ripeto, non ho detto che non ci sono stati incidenti, è un dato di fatto ma riaffermo con forza che si è evitato, grazie alle forze dell’ordine, qualsiasi momento di contatto tra le due tifoserie. La presenza di 2700 tifosi avrebbe creato delle enormi difficoltà. Ogni volta che devo fermare la vendita di biglietti soffro, ve lo assicuro. Qualcuno ha obiettato se era competente il Prefetto, visto che era una gara internazionale, ritengo che la competenza a livello di ordine e sicurezza pubblica sia dei prefetti”