Ufficiale, Serie B – Gli arbitri della 30^: Manganiello per il Benevento

Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R e degli A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la 30ª giornata del Campionato di Serie B 2022/23 in programma sabato 18 marzo.
PALERMO – MODENA Venerdì 17/03 h. 20.30
MINELLI
TOLFO – AFFATATO
IV: ANCORA
VAR: PEZZUTO (ON-SITE STADIO “RENZO BARBERA”)
AVAR: DEI GIUDICI (ON-SITE STADIO “RENZO BARBERA”)
ASCOLI – VENEZIA h. 14.00
FOURNEAU
DI GIOIA – BARONE
IV: TARICONE
VAR: MAGGIONI
AVAR: SECHI
BRESCIA – GENOA h. 14.00
SOZZA
CAPALDO – SCATRAGLI
IV: CALZAVARA
VAR: ABBATTISTA
AVAR: GARIGLIO
CITTADELLA – PERUGIA h. 14.00
GUALTIERI M.
SCHIRRU – CORTESE
IV: GANGI
VAR: BANTI
AVAR: MUTO
COMO – PARMA h. 14.00
MERAVIGLIA
VONO – DI GIACINTO
IV: MADONIA
VAR: MARINI (ON-SITE STADIO “GIUSEPPE SINIGAGLIA”)
AVAR: RAPUANO (ON-SITE STADIO “GIUSEPPE SINIGAGLIA”)
FROSINONE – COSENZA h. 14.00
BARONI
FIORE – GUALTIERI C.
IV: MIRABELLA
VAR: PATERNA (ON-SITE STADIO “BENITO STIRPE”)
AVAR: DE MEO (ON-SITE STADIO “BENITO STIRPE”)
PISA – BENEVENTO h. 14.00
MANGANIELLO
CIPRESSA – PERROTTI
IV: MUCERA
VAR: ZUFFERLI (ON-SITE STADIO “ROMEO ANCONETANI”)
AVAR: MASSIMI (ON-SITE STADIO “ROMEO ANCONETANI”)
SUDTIROL – SPAL h. 14.00
VOLPI
VECCHI – GARZELLI
IV: RINALDI
VAR: DI PAOLO
AVAR: LONGO S.
REGGINA – CAGLIARI h. 16.15
AYROLDI
TRINCHIERI – CECCON
IV: COSTANZA
VAR: PRONTERA (ON-SITE STADIO “ORESTE GRANILLO”)
AVAR: MARCENARO (ON-SITE STADIO “ORESTE GRANILLO”)
TERNANA – BARI Domenica 19/03 h. 16.15
DI BELLO
BACCINI – ZINGARELLI
IV: CREZZINI
VAR: MAGGIONI
AVAR: GARIGLIO