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Ufficiale, Serie B – Gli arbitri della 30^: Manganiello per il Benevento

By Gabriella Calabrese
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Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R e degli A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la 30ª giornata del Campionato di Serie B 2022/23 in programma sabato 18 marzo.

 

Factory della Comunicazione

PALERMO – MODENA    Venerdì 17/03 h. 20.30

MINELLI

TOLFO – AFFATATO

IV:      ANCORA

VAR:     PEZZUTO (ON-SITE STADIO “RENZO BARBERA”)

AVAR:       DEI GIUDICI (ON-SITE STADIO “RENZO BARBERA”)

 

ASCOLI – VENEZIA    h. 14.00

FOURNEAU

DI GIOIA – BARONE

IV:      TARICONE

VAR:     MAGGIONI

AVAR:       SECHI

 

BRESCIA – GENOA      h. 14.00

SOZZA

CAPALDO – SCATRAGLI

IV:       CALZAVARA

VAR:      ABBATTISTA

AVAR:       GARIGLIO

 

CITTADELLA – PERUGIA    h. 14.00

GUALTIERI M.

SCHIRRU – CORTESE

IV:     GANGI

VAR:     BANTI

AVAR:     MUTO

 

COMO – PARMA    h. 14.00

MERAVIGLIA

VONO – DI GIACINTO

IV:      MADONIA

VAR:     MARINI (ON-SITE STADIO “GIUSEPPE SINIGAGLIA”)

AVAR:     RAPUANO (ON-SITE STADIO “GIUSEPPE SINIGAGLIA”)

 

FROSINONE – COSENZA    h. 14.00

BARONI

FIORE – GUALTIERI C.

IV:     MIRABELLA

VAR:     PATERNA (ON-SITE STADIO “BENITO STIRPE”)

AVAR:      DE MEO (ON-SITE STADIO “BENITO STIRPE”)

 

PISA – BENEVENTO    h. 14.00

MANGANIELLO

CIPRESSA – PERROTTI

IV:     MUCERA

VAR:     ZUFFERLI (ON-SITE STADIO “ROMEO ANCONETANI”)

AVAR:      MASSIMI (ON-SITE STADIO “ROMEO ANCONETANI”)

 

SUDTIROL – SPAL     h. 14.00

VOLPI

VECCHI – GARZELLI

IV:     RINALDI

VAR:      DI PAOLO

AVAR:       LONGO S.

 

REGGINA – CAGLIARI     h. 16.15

AYROLDI

TRINCHIERI – CECCON

IV:       COSTANZA

VAR:      PRONTERA (ON-SITE STADIO “ORESTE GRANILLO”)

AVAR:      MARCENARO (ON-SITE STADIO “ORESTE GRANILLO”)

 

TERNANA – BARI    Domenica 19/03 h. 16.15

DI BELLO

BACCINI – ZINGARELLI

IV:     CREZZINI

VAR:     MAGGIONI

AVAR:      GARIGLIO

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