Onofri: “Kvara? Essere fuoriclasse significa averlo nel Dna”

Claudio Onofri, allenatore ed opinionista, è intervenuto a Forza Napoli Sempre, condotto da Gianluca Gifuni, sulle frequenze di Radio Marte:

«Kvaratskhelia è un giocatore che si può definire un potenziale fuoriclasse. Pur avendolo visto e giudicato un campioncino non mi aspettavo immediatamente questa personalità, questa capacità di mettere in campo tutte le sue qualità, sempre al servizio della squadra. Secondo me non c’è uno step che ti fa passare da giocatore importante a fuoriclasse. Ce l’hai nel Dna. Io ho incontrato tante persone che avevano qualità tecniche enormi per sfondare nel calcio che conta e diventare talenti assoluti. Poi non si sono dimostrati tali perché dentro non avevano quel Dna che mette in campo caratteristiche di temperamento tali da farti fare il passo avanti. Kvara non gioca mai per se stesso e quest’anno credo che nessun giocatore del Napoli lo faccia. Tutti giocano per i compagni e questo è qualcosa fuori dal mondo. Si può parlare di quasi perfezione. Il Napoli di quest’anno in Champions può arrivare tra le prime 4. Il Napoli è una squadra che sta incantando tutti e non solo per i gol. Ripeto qui siamo vicinissimi alla perfezione. Non credo, come ha detto Spalletti, che Kim sia il migliore centrale del mondo ma anche qui la mano di Giuntoli ha pescato bene. Lui è forte, alto ma anche rapido, pulito negli interventi».