L’Uefa sostiene l’Eintracht. Ceferin è contrariato: “No ai divieti delle trasferte”

L ’ Uefa sostiene ufficialmente l ’ azione legale dell’Eintracht contro le autorità italiane di pubblica sicurezza che hanno vietato l’ingresso al Maradona ai tifosi ospiti . Il presidente Ceferin lo ha annunciato personalmente a lla tv tedesca ZDF. « Non è ammissibile che le autorità italiane decidano che i tifosi tedeschi non possano entrare – ha sottolineato Ceferin visibilmente contrariato – q uesta situazione è insostenibile e dobbiamo fare con urgenza qualcosa per opporci, perchè la decisione è assolutamente non corretta » . La drastica scelta dell’Eintracht di rinunciare ai 2.700 biglietti di sua pertinenza non ha precedenti in Champions. Ieri sono stati definitivamente cancellati i voli charter che erano stati prenotati per i tifosi tedeschi. Il presidente Ceferin ha già in mente la reazione per casi simili : « D obbiamo dire che se in futuro succederà qualcosa del genere, allora vuol dire che non si giocherà. È molto semplice , noi cambieremo le regole » .

Factory della Comunicazione

Fonte: CdS