Imparato (Gazzetta): “Credo che il Napoli in Europa sia tra le prime 4 squadre, quindi…”

Gaetano Imparato, giornalista, è intervenuto a Forza Napoli Sempre, condotto da Gianluca Gifuni, sulle frequenze di Radio Marte:

«I tedeschi sono determinati, motivati, incazzati per la querelle dei tifosi, hanno tutto da guadagnare e quindi credo che se abbassiamo la guardia possiamo correre seri rischi e non vedo perché correrli. Credo che il Napoli in Europa sia tra le prime 4 squadre. Ci sono squadre importanti come il Real, Bayern ed altri e non me la sento di sbilanciarmi e dire che il Napoli può lottare alla pari con tutti. Arrivare tra i primi 4 significherebbe guadagnare una 90ina di milioni di euro con i quali fortificare la società e la rosa. Credo che storicamente il Napoli in Champions abbia fatto sempre cose belle e meno belle. Non vedo, però, annate flop. Non dimentichiamo, intanto, che l’Eintracht gioca come la Lazio ha fatto al S. Paolo/Maradona: 4-3-3, le linee dei reparti a stretto contatto per poi allargarsi. Alla Lazio è riuscito e non vorrei che ci fosse una replica non avendo nulla da perdere al Maradona. Per me Kvara è in grandissima forma e Osimhen è incazzatissimo e, quindi, motivatissimo. Loro possono sbloccare la partita senza dimenticare il lavoro degli altri. Oscuro e fondamentale. Sono d’accordo con chi dice che il Napoli, grazie a questa Champions e a quella dell’anno prossimo, potrebbe quasi raddoppiare il suo fatturato. Non dobbiamo dimenticare, però, che la vittoria dello scudetto porterà ritocchi di ingaggio, aumenti di spese, possibilità di prendere calciatori con ingaggi maggiori. Quindi così come entrano ci saranno anche prestazioni in negativo»