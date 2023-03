Dusi, giorn.: “Il modo in cui il Napoli è arrivato in Europa, in maniera molto più virtuosa delle altre italiane, credo valga molto di più”

Giorgio Dusi, giornalista, ha parlato ai microfoni di Radio Crc, alla trasmissione Si Gonfia La Rete.

“‘L’Eintracht un pò di difficoltà credo possa incontrarla affrontando il Napoli, soprattutto in attacco senza Kolo Muani. A prescindere da chi lo sostituirà, è il modo di giocare che cambia e la squadra tedesca è abituata ad un tipo di gioco con Kolo Muani in campo. Non ho seguito con grande continuità il percorso di Kim, non riesco a seguire ogni domenica il Napoli anche se mi piacerebbe, ma contro l’Eintracht, nella gara di andata e contro l’Atalanta mi ha fatto una grande impressione. L’Eintracht non credo cambierà modulo stasera nonostante le assenze, ma un cambio di atteggiamento sì, dovuto anche al cambio degli interpreti. E’ spalle al muro ed ha anche la mente sgombra perchè è arrivato agli ottavi caricandosi da solo di aspettative, ma dopo il primo errore contro il Napoli a centrocampo non ha più passato la metà campo con la palla tra i piedi. Stasera immagino vorrà anche un pò divertirsi in campo.

Può essere un bene per il movimento calcio italiano che le italiane vadano avanti in Europa, ma il modo con cui ci è arrivato il Napoli, in maniera molto più virtuosa, credo valga molto di più.

In un anno in cui non c’è un top club accreditato a vincere la Champions, il fatto che un’outsider come il Napoli stia proponendo questo calcio la pone tra le potenziali vincitrici. In uno scenario del genere, tutte quelle che arriveranno ai quarti, quando guarderanno l’urna e si troveranno il Napoli di fronte, non sorrideranno.

La questione tifosi Eintracht è stata gestita molto male, è da 4 mesi abbondanti che si sapeva che si sarebbe giocata questa partita e speravo che la questione si chiarisse prima e non a pochi giorni dal match”.