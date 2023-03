Diego Maradona Jr: “Kvara? Mi fa impazzire, ma il vero valore aggiunto è Lobotka”

Diego Maradona Jr, allenatore, ha parlato ai microfoni di Radio Napoli Centrale, alla trasmissione Un Calcio Alla Radio. “Sono un tifoso che va allo stadio, tifa per la propria squadra e torna a casa. Non vivo bene questa situazione. 30 anni fa, quando papà denunciò tutto, lo fecero sembrare pazzo e, come al solito, ha avuto ragione. Non la vivo bene, non mi piace che qualunque tifoseria non possa assistere alla propria squadra in trasferta, non mi piace che si organizzino trasferte per fare a botte. Sogno Champions? Sono uno scaramantico cronico. È normale che il Napoli ha un vantaggio importante e se il Napoli perdesse il campionato, ho giurato che non guarderò più il calcio. Il percorso in Champions dipende anche dai sorteggi. Haaland? Con tutto il rispetto per lui, ma il Manchester City ha un fuoriclasse in panchina. Idolo come mister? Maurizio Sarri e Luciano Spalletti mi hanno trattato come un figlio e di più. Statua di Maradona di Domenico Sepe? Mi ha fatto male. So che l’aveva donata con tanto amore alla gente e alla città. Stasera sarò allo stadio? No, ho problemi a trovare i biglietti. Mi muovo sempre tardi. Chi può essere decisivo? Il Napoli ha un collettivo di altissimo livello, questa sera se il Napoli gioca da Napoli, finisce 3-0. Kvara? Mi fa impazzire, ma il vero valore aggiunto è Lobotka”.

Factory della Comunicazione