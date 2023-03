Curci: “Siamo stufi di veder trionfare sempre il nord, il Napoli è il fiore all’occhiello del calcio italiano”

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Gianluca Curci, ex calciatore:

“Con Spalletti abbiamo raggiunto i quarti, andati poi male col Manchester United, ma è sempre stato in gamba ed era bello vederci giocare. Ci è arrivato un pò tardi a questi grandi appuntamenti perchè a Catania arrivammo vicino allo scudetto, ma lui è un allenatore che merita e avrebbe meritato di vincere anche in passato. Il primo Spalletti alla Roma inventò Totti falso nuove, lui sa sfruttare al meglio i giocatori. Quest’anno sono rimasto molto colpito dalle prestazioni di Lobotka che è diventato il migliore nel suo ruolo e non so se in Europa, ma in Italia sicuramente. Spalletti è molto bravo ad individuare le qualità dei calciatori ed esaltarle. Sa migliorare le carenze dei giocatori perchè lavora quotidianamente. E’ un martello e finchè non arriva all’obiettivo, non molla mai.

Meret mi è sempre piaciuto, un pò mi rivedevo in lui perchè giocava una partita e poi stava fermo le due successive. Per un portiere non avere continuità non è semplice perchè quando non sei mentalizzato non sei sicuro. Quest’anno ha dimostrato di essere uno dei più bravi, confermando le sue qualità.

Ho giocato anche in Germania, in Europa non è mai nulla semplice perchè basta un episodio per mettere in pericolo la gara di andata. Il campionato è importante, ma col margine che ha, il Napoli può concentrarsi sulla Champions.