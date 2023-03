Chiariello: “Sarà il caso di mandare a Ceferin i video di quello che stanno facendo questi ultras per Napoli?”

Umberto Chiariello, giornalista, ha parlato nel suo editoriale a Radio Napoli Centrale, alla trasmissione Un Calcio Alla Radio. “Dobbiamo fare i conti con dei pazzi scatenati che imperversano in città e con uno strano figuro che si è preso il possesso della UEFA, tale Ceferin, il quale dichiara: “L’Italia ha sbagliato a vietare la trasferta”. Sarà il caso di mandare i video di quello che stanno facendo questi ultras per Napoli? E di quanto fatto a Francoforte? Non si rendono conto che non si possono lasciar scorrazzare gli unni in giro per l’Europa, piuttosto si rendessero conto di quanto accaduto agli interisti ieri, con mille di loro rimasti fuori dallo stadio. Siamo al mettere le cose sotto e sopra, siamo arrivati alla follia, alla protervia, Ceferin si piega alle autorità ed al potere tedesco gridando allo scandalo alle autorità italiane che hanno fatto il loro dovere. Vogliamo la guerra per una partita di calcio? Ma stiamo scherzando? Siamo al confine dell’umanità. Quel che è grave è che un capo dell’organizzazione europea del calcio se la prenda con le autorità, invece di vietare le trasferte a certi gruppi. Lo sport è fratellanza, condivisione, non mazzate e botte, ma l’esempio dovrebbe venire dall’alto. Abbiamo un presidente imbelle, Gravina, il presidente della UEFA che si pensa un ras, un presidente della FIFA che porta il Mondiale a 48 squadre per fare business, degno erede di Blatter, quando la FIFA si è rivelata un posto dove i suoi dirigenti hanno solo fatto incetta di mazzette. Siamo in mano a persone che perseguono solo i loro interessi e ce la prendiamo con le autorità italiane. Oggi la mia solidarietà va alle forze dell’ordine che a Napoli devono tenere a bada questi pazzi scatenati alimentati da politici fuori controllo, che demagogicamente gridano allo scandalo delle autorità italiane senza pensare che, invece, sono vittime e succubi di un potere ultras che sembrava perso da tempo. Poi ci si chiedere perché De Laurentiis è così rigido, io non sono per il teatro salotto, ma per la passione sana, per il tifo. Oggi si segna e si parla di un’altra pagina di violenza urbana dovuta al fatto che la UEFA vuole contestare chi difende il proprio territorio dalla violenza: è inaudito”.

Factory della Comunicazione