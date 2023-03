CHAMPIONS LEAGUE – Napoli-Eintracht Francoforte 3-0, i top della squadra azzurra

Il Napoli batte per 3-0 l’Eintracht Francoforte e per la prima volta nella storia è ai quarti di finale di Champions League. Azzurri che sfiorano la rete con Politano e due volte con Kvaratskelia, ma Trapp li neutralizza. I tedeschi provano a giocare in velocità, ma è attenta la squadra di Spalletti. A fine primo tempo arriva la rete di testa di Osimhen, su cross di Politano. Ad inizio ripresa il nigeriano sigla la doppietta su assist di Di Lorenzo. Arriva anche la terza rete, Zielinski non sbaglia dal dischetto. Il Napoli vola ai quarti, traguardo storico per il club di De Laurentiis. Ecco le pagelle della sfida del “Maradona”.

Factory della Comunicazione

Top

Di Lorenzo 7 – Anche stasera il capitano del Napoli gioca una partita impeccabile. Chiude in difesa e con ottime diagonali. Suo l’assist per il gol di Osimhen e non sbaglia fino alla fine della gara.

Kim Minjae 6,5 – Il difensore sud-coreano era in dubbio per il problema al polpaccio e invece recupera e come sempre è attento. Solo un mezzo brivido a metà primo tempo. Ad inizio ripresa suo lo spunto ma non calcia preciso. Esce perchè era in diffida.

Rrahmani 7 – L’ex Hellas Verona ha giocato una partita sontuosa su Borrè e non perde un duello aereo. Splendido anticipo nella ripresa su Kamada.

Mario Rui 7,5 – Dopo i due turni di squalifica, il “Professore” si riprende la cattedra e insegna calcio. Chiude in difesa con qualità e imposta in zona d’attacco. Bene anche nella ripresa senza mai calare la concentrazione.

Lobotka 7 – Oggi lo slovacco ha rinnovato con il Napoli e anche stasera non sbaglia nulla in mezzo al campo. Provi a fermarlo ma lui resta concentrato senza sbagliare nulla.

Politano 7 – Spalletti punta sull’ex di Inter e Sassuolo e come con l’Atalanta gioca una partita ricca di qualità. Sfiora il gol dopo un minuto, da una mano in difesa e poi pennella il cross per la rete di Osimhen. Propizia anche l’azione dove la chiude il nigeriano. Esce perchè era a rischio diffida.

Osimhen 7,5 – Il nigeriano anche stasera è l’eroe di Napoli. Non solo segna la doppietta, imperioso stacco di testa e poi a porta vuota, ma gioca anche per la squadra. Esce a fine gara tra gli applausi.

Kvaratskelia 6,5 – Il georgiano sfiora per due volte la rete, trova un attento Trapp. Come sempre non lo riesci a fermare e va vicino ancora al gol. Ormai è forte anche in campo internazionale.

A cura di Alessandro Sacco