Taylor: un precedente in Europa, due per l’Eintracht

Si legge sul Mattino.kit di un solo precedente, nel 2018, e nemmeno tanto fortunato. Anthony Taylor torna a dirigere il Napoli cinque anni dopo l’ultima volta: il fischietto di Manchester, nato nel 1978, ritroverà gli azzurri in una notte europea, coadiuvato dagli assistenti Beswick (Inghilterra) e Betts (Inghilterra), il quarto uomo Jones (Inghilterra) e il VAR formato da van Boekel (Olanda) e Manschot (Olanda). Quella volta fu in trasferta, a Lipsia e ancora una volta contro una squadra tedesca, come sarà anche domani sera contro l’Eintracht Francoforte. Il ritorno di quella sfida di Europa League in Germania sorrise alla squadra di Sarri nel risultato – vittoria per 2-0 – ma non per il passaggio del turno, con gli azzurri incapaci di qualificarsi e ribaltare il ko dell’andata. Stavolta gl uomini di Spalletti dovranno conservare il vantaggio di 2-0 accumulato in Germania a febbraio. Due i precedenti di Taylor con l’Eintracht: nel 2019 diresse il 2-2 dei tedeschi in casa dello Shakhtar e poi la sconfitta 4-2 in casa del Benfica, entrambe in Europa League.

