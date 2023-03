NY Times, parla Kvaratskhelia: “Gioco con il cuore, passione e anche testa”

«All’inizio ho dovuto ricordare a me stesso che non era un sogno, che Napoli era la realtà, e dovevo trovare la forza in me stesso per viverlo». Con queste parole Khvicha Kvaratskhelia si racconta al New York Times prima della sfida di Champions League contro l’Eintracht Francoforte: «In campo mi sento libero di essere me stesso perché amo quello che faccio. Quando gioco, in un certo senso il gioco mi porta via. Gioco con il cuore, con passione, ma anche con la testa».

Si legge su ilmattino.it Spalletti gli ha dato il benvenuto in città: «Ci sentimmo al telefono, fu una bella chiacchierata di benvenuto. Mi ha detto cosa avrei dovuto fare per la squadra. Abbiamo parlato molto di concentrarsi sul lavoro difensivo, di far parte del gioco di squadra e dell’importanza dello spirito di squadra» ha ricordato Kvaratskhelia. «Questo è ciò che è veramente importante per lui: lo spirito. Gli allenatori italiani sono famosi. Sanno come far andare in campo al meglio i propri giocatori».

