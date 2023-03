L’ex Ciro Caruso: “Kim, forza fisica, velocità e capacità di lettura”

Ciro Caruso, ex azzurro e talent scout, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live condotto da Dario Sarnataro. «Spalletti ha ragione, Kim allo stato attuale è uno dei tre difensori più forti d’Europa. La forza fisica e la velocità mi avevano già impressionato, ma ora ha imparato a leggere in anticipo il gioco avversario in modo eccezionale. E’ un centrale completo e non si limita a marcare l’avversario o la sua zona: va in aiuto del reparto, dell’esterno, sempre con tempismo. Fabio Cannavaro mi aveva detto che era forte, ma non pensavo così tanto. E’ già molto migliorato nel difendere di reparto, prima rompeva la linea in modo pericoloso, ora non più. E nella costruzione già si fa rispettare, ma ha margini notevoli. Il problema vero è la clausola, troppo bassa per la sua qualità: uno così è appetibile per i club di Premier ma anche della Liga spagnola».

